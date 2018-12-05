Португалия: Роналду хочет выиграть «Золотой мяч» с «Ювентусом

«Я разочарован, что не Роналду получил «Золотой мяч». Он заслужил эту награду своей игрой за «Реал» в прошлом сезоне. Если говорить про чемпионат мира, то даже с ним Португалия не могла пройти дальше, чем получилось. Криштиану намерен выиграть «Золотой мяч» с «Ювентусом». И в этом его мотивация», — рассказал Аллегри.

Напомним, что Роналду занял второе место в голосовании по определению лучшего игрока по итогам года. Ранее португалец выигрывал «Золотой мяч» пять раз, пишет matchtv.ru.

В 2018 году трофей завоевал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.