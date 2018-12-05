Португалия: Роналду хочет выиграть «Золотой мяч» с «Ювентусом
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил разочарование по поводу того, что «Золотой мяч» получил не португалец Криштиану Роналду.
«Я разочарован, что не Роналду получил «Золотой мяч». Он заслужил эту награду своей игрой за «Реал» в прошлом сезоне. Если говорить про чемпионат мира, то даже с ним Португалия не могла пройти дальше, чем получилось. Криштиану намерен выиграть «Золотой мяч» с «Ювентусом». И в этом его мотивация», — рассказал Аллегри.
Напомним, что Роналду занял второе место в голосовании по определению лучшего игрока по итогам года. Ранее португалец выигрывал «Золотой мяч» пять раз, пишет matchtv.ru.
В 2018 году трофей завоевал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.