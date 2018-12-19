Португалия: Роналду хотел перейти в «Ювентус» еще в январе

«Криштиану еще в январе сказал мне, что хочет перейти именно в «Ювентус». В тот момент я подумал, что переход вряд ли возможен, но я был неправ», — цитирует представителя игрока Tuttosport.

Он также сказал, что сперва провел встречи с членами руководства «Ювентуса» и только потом смог поверить в трансфер. По его словам, переговоры проходили в течение двух-трех месяцев.

«Он лучший игрок в истории футбола, поэтому его хотели приобрести многие. «Ювентусу» нужно отдать должное за этот трансфер», — добавил Мендеш.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года. В текущем сезоне португалец сыграл в 16 матчах чемпионата Италии, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач, пишет russian.rt.com.

Ранее гол Роналду с пенальти принес «Ювентусу» победу в дерби над «Торино».