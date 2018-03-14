Португалия: Роналду и Джорджина Родригес отдыхают в горах

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес решили немного отдохнуть от городской суеты и отправились на заснеженные склоны. Футболист и его девушка наслаждаются захватывающими видами гор и делятся фотографиями пейзажей в социальных сетях, пишет elle.ru.

Отдых у пары получился по-настоящему активный и насыщенный. Спортсмен и фотомодель катались на снегоходе, летали на вертолете, поужинали в ресторане, а также искупались в бассейне под открытым небом. Стоит отметить, что четверо детей Роналду остались дома. Влюбленные отдыхают от родительских обязанностей и наслаждаются романтикой.