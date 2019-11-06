Португалия: Роналду избежал наказания за удар футболиста Торино

Среда, 06 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду избежал наказания за удар футболиста Торино

Португалец ударил защитника "быков" Иццо в живот.

В 11-м туре Серии А Ювентус минимально обыграл на выезде Торино благодаря голу защитника Матейса де Лигта.

Нападающий Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут, но отличиться результативными действиями ему не удалось, пишет football.ua.

На 65-й минуте поединка форвард, когда находился в штрафной площадке соперника, ударил локтем защитника "быков" Армандо Иццо. Итальянский игрок упал на поле, но арбитр решил не наказывать португальца.

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