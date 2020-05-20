Португалия: Роналду купил участок на Лиссабонской Ривьере за 8 млн

Среда, 20 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: Роналду купил участок на Лиссабонской Ривьере за 8 млн

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду купил участок на Лиссабонской Ривьере за 8 млн евро.

Об этом 20 мая сообщает Vidas.pt.

По информации издания, на участке площадью 10 тыс. квадратных метров уже начались работы по строительству особняка.

Отмечается, что это строительство является выгодным вложением денег, пишет regnum.ru.

«Это инвестиции, а не дом, где он собирается поселиться после того, как закончит играть», - говорится в сообщении.

В 2019 году Роналду купил в Лиссабоне самую дорогую квартиру в Португалии. Её стоимость была 7,5 млн евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)