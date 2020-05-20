Португалия: Роналду купил участок на Лиссабонской Ривьере за 8 млн

Об этом 20 мая сообщает Vidas.pt.

По информации издания, на участке площадью 10 тыс. квадратных метров уже начались работы по строительству особняка.

Отмечается, что это строительство является выгодным вложением денег, пишет regnum.ru.

«Это инвестиции, а не дом, где он собирается поселиться после того, как закончит играть», - говорится в сообщении.

В 2019 году Роналду купил в Лиссабоне самую дорогую квартиру в Португалии. Её стоимость была 7,5 млн евро.