Португалия: Роналду лишился 20 тысяч евро за неприличный жест

Пятница, 22 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду лишился 20 тысяч евро за неприличный жест

Роналду лишился 20 тысяч евро за неприличный жест в игре с "Атлетико".

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду за неприличный жест, показанный им в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Дисциплинарный комитет организации не стал дисквалифицировать футболиста, ограничившись денежным штрафом в размере 20 тысяч евро. Точно такое же наказание понес и тренер "Атлетико" Диего Симеоне, чей жест как раз и повторил Роналду, пишет vesti.ru.

Напомним, что "Ювентус" в ответной игре победил испанский клуб со счетом 3:0 и вышел в следующий круг Лиги чемпионов. 34-летний португалец оформил в этой встрече хет-трик.

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