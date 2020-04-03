Португалия: Роналду миллиардер

Пятница, 03 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: Роналду миллиардер

Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов.

По мнению портала Business Insider заработок 35-летнего форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду за карьеру уже в этом сезоне составит один миллиард долларов.

Таким образом, португалец станет первым в истории футболистом, достигшим этой отметки, пишет regnum.ru.

Помимо Криштиану, среди всех спортсменов лишь гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Майкл Джордан и боксер Флойд Мейвезер-младший заработали более 1 млрд долларов за карьеру.

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