Португалия: Роналду миллиардер

По мнению портала Business Insider заработок 35-летнего форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду за карьеру уже в этом сезоне составит один миллиард долларов.

Таким образом, португалец станет первым в истории футболистом, достигшим этой отметки, пишет regnum.ru.

Помимо Криштиану, среди всех спортсменов лишь гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Майкл Джордан и боксер Флойд Мейвезер-младший заработали более 1 млрд долларов за карьеру.