Португалия: Роналду может быть готов к матчу с «Аяксом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча с «Кальяри» в рамках 30-го тура чемпионата Италии рассказал о состоянии форварда команды Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец получил повреждение 25 марта в матче отборочного турнира чемпионата Европы против Сербии, пишет news.sportbox.ru.

-Команда находится в хорошем состоянии. Нас ожидает сложнейший матч с «Кальяри» на выезде. Этой команде удалось впечатлить меня в этом сезоне. Думаю, матч получится очень интересным. «Ювентус», как и всегда, готов показать свой лучший футбол.

-Что касается Криштиану Роналду, то он изо всех сил трудится, чтобы поскорее вернуться на поле. Надеемся, что он сможет быть готов к матчу с «Аяксом», но это маловероятно. Но Дуглас Коста точно будет готов к этому матчу. Хедира в воскресенье приступил к тренировкам. Куадрадо необходимо время. Марио Манджукичу нездоровится, а Пауло Дибала может пребывать в нужных кондициях, — сообщил Аллегри.

Матч 30-го тура серии А «Кальяри» — «Ювентус» состоится 2 апреля.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» пройдет 10 апреля, а ответный — 16-го.