Португалия: Роналду может пропустить матч с "Наполи"

Пятница, 01 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду может пропустить матч с

Португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может пропустить матч 26-го тура чемпионата Италии против "Наполи".

Встреча второй команды чемпионата Италии против лидера серии А пройдет в воскресенье, 3 марта, в Неаполе. Как отмечается, Роналду, скорее всего, не выйдет в стартовом составе "Юве" из-за травмы, полученной в матче 25-го тура против "Болоньи" (1:0).

Согласно информации СМИ, португалец избежал серьезного повреждения, но тренерский штаб "Ювентуса" может поберечь Роналду для ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", который пройдет в Турине 12 марта. Игру с "Наполи" Роналду, скорее всего, начнет на скамейке запасных, пишет РИА Новости.

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