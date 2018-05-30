Португалия: Роналду может сесть в тюрьму на восемь лет

По информации AS, Адвокаты футболиста рассчитывали ограничиться 14,7 млн евро штрафа, но получили резкий отказ: Налоговое агентство Испании требует 28 млн евро, и если Роналду не выплатит эту сумму до 15 июня, его отдадут под суд.

В случае согласия, португальца ждет приговор в виде двух лет заключения, которые автоматически становятся условными. В противном случае португалец может получить восемь лет тюрьмы, пишет gazeta.ru.