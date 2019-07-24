Португалия: Роналду «набросился» на полицейского

Инцидент произошел во время тренировки туринцев перед матчем Международного кубка чемпионов. Полицейский остался удивлен поступком футболиста, Роналду с одноклубниками посмеялись над случившимся.

24 июля «Ювентус» в рамках Международного кубка чемпионов встретится с «Интером». Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.