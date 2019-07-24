Португалия: Роналду «набросился» на полицейского

Среда, 24 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду «набросился» на полицейского

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал выбежавшего на поле болельщика.

Инцидент произошел во время тренировки туринцев перед матчем Международного кубка чемпионов. Полицейский остался удивлен поступком футболиста, Роналду с одноклубниками посмеялись над случившимся.

24 июля «Ювентус» в рамках Международного кубка чемпионов встретится с «Интером». Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

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