Португалия: Роналду надеется завоевать шестой «Золотой мяч»

Ранее португалец пять раз признавался лучшим футболистом мира.

-Надеюсь, что смогу завоевать очередной свой «Золотой мяч». Самое главное, чтобы моя карьера развивалась хорошо после «Реала».

У меня сложился отличный год. Я выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии, Лигу наций со сборной Португалии. Безусловно, это один из лучших сезонов, пишет news.sportbox.ru.

В 11 лет я оставил родителей на Мадейре и поехал в Лиссабон. Сложнейший момент в моей жизни. И представить не мог, что выиграю «Золотой мяч». Лет с 18-19 я начал думать о «Золотом мяче, — сказал Роналду.