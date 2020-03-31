Португалия: Роналду нарушил карантин

Вторник, 31 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: Роналду нарушил карантин

Роналду прогулялся с семьей по улицам Фуншала во время карантина.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был замечен на прогулке с детьми и своей избранницей Джорджиной Родригес во время карантина.

Согласно сообщению Twitter-аккаунта Telemundo Deportes, Роналду спокойно прохаживался по улицам португальского Фуншала. В этом городе нет строгих запретов по поводу нахождения на улице. Однако жителям рекомендуют оставаться дома. При этом людей просят соблюдать дистанцию по отношению друг к другу, пишет russian.rt.com.

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