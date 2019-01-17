Португалия: Роналду навестил больную раком девочку

Четверг, 17 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду навестил больную раком девочку

Роналду навестил в итальянском городе Турине онкобольную девочку из Кыргызстана.

Известный португальский футболист Криштиану Роналду навестил больную раком девочку из Кыргызстана, которая проходит лечение в Италии, написала в Facebook ведущий научный сотрудник отделения детской онкологии Национального центра онкологии и гематологии КР Дамира Байзакова. 

Перед Новым годом игроки итальянского футбольного клуба "Ювентус" побывали в онкологическом центре в Турине. Вместе с Роналду маленьких пациентов навестили Паоло Дибала и Хуан Куадрадо, пишет ktk.kz.

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