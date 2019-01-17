Португалия: Роналду навестил больную раком девочку

Известный португальский футболист Криштиану Роналду навестил больную раком девочку из Кыргызстана, которая проходит лечение в Италии, написала в Facebook ведущий научный сотрудник отделения детской онкологии Национального центра онкологии и гематологии КР Дамира Байзакова.

Перед Новым годом игроки итальянского футбольного клуба "Ювентус" побывали в онкологическом центре в Турине. Вместе с Роналду маленьких пациентов навестили Паоло Дибала и Хуан Куадрадо, пишет ktk.kz.