Португалия: Роналду назвал цель на ближайшие годы в карьере

-В 19-20 лет я понял, что футбол — это цифры, титулы, рекорды и голы. Наше многолетнее соперничество с Месси в Испании помогало нам становиться эффективнее. В «Реале» я больше чувствовал его присутствие рядом, чем когда выступал за «МЮ». С определенной точки зрения это было здоровое соперничество. Что нужно, чтобы быть забивным бомбардиром? Во-первых, талант. Без него вы не сможете многое сделать. Ведь талант без работы бесполезен. Ничего не падает с неба. Я бы никогда не достиг того, что у меня сейчас есть, без упорной работы, — сказал португалец.

-Моя цель — оставаться молодым, становясь старше. Быть конкурентоспособным. Покажите мне игрока, который бы выступал за «Ювентус» так же, как я, да еще в моем возрасте? — добавил Роналду.

34-летний Роналду, которому в феврале исполнится 35 лет, выступает за «Ювентус» с 2018 года. На его счету пять «Золотых мячей», пять побед в Лиге чемпионов, два Суперкубка УЕФА, четыре победы на клубном чемпионате мира, три титула чемпиона Англии, Кубок Англии и Суперкубок Англии, два Кубка английской лиги, два титула чемпиона Испании, два Кубка Испании, два Суперкубка Испании, титул чемпиона Италии, Суперкубок Италии, а также звание чемпиона Европы-2016, пишет news.sportbox.ru.