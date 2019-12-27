Португалия: Роналду назвал самый важный трофей в своей карьере

За свою карьеру 34-летний португалец пять раз становился обладателем кубка Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал национальные чемпионаты, а также побеждал на первенстве Европы и в Лиге наций вместе со сборной Португалии, пишет РИА Новости.

"Титул чемпиона Европы-2016 является для меня самым важным. В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился, кричал и даже напился! Я не шучу, во время финала со сборной Франции я так сильно плакал, что у меня возникло обезвоживание. Уже после игры, во время празднования, я выпил бокал шампанского и тут же опьянел. Тот день был для меня настолько особенным… Это самый важный трофей в моей карьере", – цитирует Роналду Goal.com.

На счету Роналду 12 голов в 21 матче за "Ювентус" во всех турнирах в текущем сезоне.