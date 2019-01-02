Португалия: Роналду не одержим личными наградами

Среда, 02 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду не одержим личными наградами

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам.

Форвард признался, что личные награды для него — совсем не главное. Самым важным 33-летний Роналду назвал возможность помогать команде выигрывать. «Я не скрываю, что радуюсь победам, но если не получается — это не конец света», — отметил португалец.

В июле 2018 года Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус». Туринцы заплатили за нападающего 100 миллионов евро. Несмотря на уход, он остался лучшим бомбардиром мадридцев до конца года — с января по июль он записал на свой счет 28 забитых мячей.

Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч», пять раз побеждал в Лиге чемпионов (один раз с «Манчестер Юнайтед» и четырежды с «Реалом»), а также становился чемпионом Европы в составе сборной.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья