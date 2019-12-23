Португалия: Роналду не победил в финале впервые с 2013 года

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду не победил в финале впервые с 2013 года

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог победить в финальном матче впервые с 2013 года.

В воскресенье подопечные Маурицио Сарри проиграли столичному «Лацио» (1:3) в матче за Суперкубок Италии. Для 34-летнего Роналду это поражение стало первым с 2013 года. Тогда он в составе мадридского «Реала» проиграл «Атлетико» (1:2) в рамках финала Кубка Испании, пишет news.sportbox.ru.

С тех пор португальский форвард побеждал в 12 финалах подряд. В 2014 году он победил в финале Лиги чемпионов, выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2016 году он также в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы. В 2017 году он снова победил в финале ЛЧ, выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018 году он обыграл «Ливерпуль» (3:1) в финале ЛЧ, а затем вместе с «Ювентусом» обыграл «Милан» (1:0) в финальном матче за Суперкубок Италии, забив победный гол.

В 2019 году Роналду в составе португальской сборной стал победителем Лиги наций.

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