Португалия: Роналду не стал извиняться перед одноклубниками

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду не стал извиняться перед одноклубниками

Форвард Криштиану Роналду вернулся в расположение «Ювентуса» после матчей за сборную Португалии.

Возвращение прошло довольно буднично: футболисту не пришлось извиняться за свое поведение в матче против «Милана». Он занимался отдельно от всех по индивидуальной программе из-за проблем с коленом. Никаких разговоров внутри команды на тему извинений не было, пишет metaratings.ru.

В «Ювентусе» решили не акцентировать большого внимания на этой истории. Приоритет отдается качественной игре и достижении хороших результатов. Ранее сообщалось, что одноклубники Роналду ждут от него извинений.

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