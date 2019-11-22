Португалия: Роналду не стал извиняться перед одноклубниками

Возвращение прошло довольно буднично: футболисту не пришлось извиняться за свое поведение в матче против «Милана». Он занимался отдельно от всех по индивидуальной программе из-за проблем с коленом. Никаких разговоров внутри команды на тему извинений не было, пишет metaratings.ru.

В «Ювентусе» решили не акцентировать большого внимания на этой истории. Приоритет отдается качественной игре и достижении хороших результатов. Ранее сообщалось, что одноклубники Роналду ждут от него извинений.