Португалия: Роналду не вошёл в команду года FIFA 20

К удивлению многих фанатов, в ней не нашлось места нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Трио в атаке составили Лионель Месси («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Садио Мане («Ливерпуль»), пишет metaratings.ru.

Полностью состав команды года выглядит так: