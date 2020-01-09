Португалия: Роналду не вошёл в команду года FIFA 20

Четверг, 09 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Роналду не вошёл в команду года FIFA 20

EA Sports представила команду года FIFA 20.

К удивлению многих фанатов, в ней не нашлось места нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Трио в атаке составили Лионель Месси («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Садио Мане («Ливерпуль»), пишет metaratings.ru.

Полностью состав команды года выглядит так:

  • Вратарь: Алиссон («Ливерпуль, Бразилия);
  • Защитники: Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Эндрю Робертсон (Шотландия, «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт ( Голландия, «Ювентус»), Вирджил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»);
  • Полузащитники: Нголо Канте (Франция, «Челси»), Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
  • Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»).

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