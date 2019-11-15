Португалия: Роналду обогнал Дзюбу в списке бомбардиров отбора Евро-2020

Роналду оформил хет-трик в матче с командой Литвы, благодаря чему сборная Португалии выиграла со счётом 6:0. Теперь на его счету 10 голов в отборочном цикле, пишет regnum.ru.

По этому показателю Роналду опередил российского форварда Артёма Дзюбу, который забил девять мячей.

Напомним, лидерами списка бомбардиров являются форвард сборной Израиля Эран Захави и нападающий сборной Англии Гарри Кейн, забившие по 11 голов.