Португалия: Роналду обогнал Дзюбу в списке бомбардиров отбора Евро-2020

Пятница, 15 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду обогнал Дзюбу в списке бомбардиров отбора Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на третье место в гонке бомбардиров отборочного раунда чемпионата Европы — 2020.

Роналду оформил хет-трик в матче с командой Литвы, благодаря чему сборная Португалии выиграла со счётом 6:0. Теперь на его счету 10 голов в отборочном цикле, пишет regnum.ru.

По этому показателю Роналду опередил российского форварда Артёма Дзюбу, который забил девять мячей.

Напомним, лидерами списка бомбардиров являются форвард сборной Израиля Эран Захави и нападающий сборной Англии Гарри Кейн, забившие по 11 голов.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)