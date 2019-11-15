Португалия: Роналду оформил хет-трик за сборную

Сборная Португалии в группе B одержала победу над Латвией в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу со счётом 6:0.

Три гола забил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, для которого хет-трик стал 55-м в карьере и девятым за национальную команду. В другом матче группы Сербия обыграла Люксембург — 3:2, пишет news.ru.

В турнирной таблице за тур до конца квалификации лидирует сборная Украины (19 очков), которая ранее уже обеспечила себе участие в Евро. Португальцы идут вторыми (14), сербы — третьими (13).

Между тем на Евро-2020 вышла Чехия, обыграв Косово (2:1). Полузащитник «Спартака» Алекс Крал отметился голом и голевой передачей.