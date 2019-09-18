Португалия: Роналду описал жизнь в бедности

Среда, 18 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду описал жизнь в бедности

Криштиану Роналду рассказал в интервью, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» просил бесплатные бургеры в «Макдоналдсе».

Роналду вспомнил, что тогда ему было 12 лет и у него не было денег. Поэтому он и его друзья по вечерам ходили в «Макдоналдс» и выпрашивали оставшуюся еду у сотрудниц, которые никогда не отказывали. «Я жил в Лиссабоне с игроками с разных частей Португалии. Без семьи было тяжело», — рассказал форвард.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году. Он родился на португальском острове Мадейра, а карьеру начал в лиссабонском «Спортинге».

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