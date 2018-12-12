Португалия: Роналду опроверг слухи о скорой свадьбе

Среда, 12 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: Роналду опроверг слухи о скорой свадьбе

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что женитьба на Джорджине Родригез не входит в его ближайшие планы.

— Пока нет, — сказал Роналду, отвечая на вопрос о свадьбе. — Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик, и благодарю бога за все, что он мне дает. Я ничего не прошу, у меня есть все, я просто благодарю его за то, что он дает защиту моей семье и друзьям. Я могу каждую неделю ходить в новую церковь, потому что в Турине их много, и можно выбирать. Журналисты увидели меня и подумали, что я собираюсь жениться. Не знаю, произойдет ли это в будущем, но сейчас это не входит в мои планы.

В ноябре СМИ сообщали о том, что футболист сделал предложение своей девушке. Пара познакомилась в 2016 году. Родригез является матерью четвертого ребенка португальца. Помимо этого, будущие супруги вместе растят еще троих детей Криштиану от суррогатных матерей, пишет news.sportbox.ru.

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