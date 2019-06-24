Португалия: Роналду оставил 20 тысяч евро чаевых в отеле

Понедельник, 24 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду оставил 20 тысяч евро чаевых в отеле

Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции.

Роналду проводил отдых с семьей на курорте Коста-Наварино. Столь крупную сумму денег португалец заплатил в том числе за то, что сотрудники охраняли покой футболиста от папарацци и посторонних. Также сообщается, что за ночь пребывания в отеле Royal Villa Methoni Роналду платил порядка 8 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Роналду стал чемпионом Италии, пишет gazeta.ru.

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