Португалия: Роналду открыл клинику по пересадке волос

Вторник, 19 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду открыл клинику по пересадке волос

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл в Мадриде клинку по трансплантации волос.

Всего в рамках проекта должно открыться 10 клиник на территории Португалии, но центр в столице Испании станет для португальца первой инвестицией подобного рода за пределами Португалии, пишет news.sportbox.ru.

«Алопеция — очень большая проблема. Мы хотим помогать людям не только с восстановлением волос, но и вернуть им с помощью этого прежнюю уверенность. Все хотят иметь привлекательную внешность и производить хорошее впечатление. Я могу считать себя примером. Хотя у меня, надеюсь, проблем с волосами не будет», — сказал Роналду на открытии центра.

Роналду прожил в Испании девять лет за время выступления за мадридский «Реал».

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