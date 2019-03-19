Португалия: Роналду открыл клинику по пересадке волос

Всего в рамках проекта должно открыться 10 клиник на территории Португалии, но центр в столице Испании станет для португальца первой инвестицией подобного рода за пределами Португалии, пишет news.sportbox.ru.

«Алопеция — очень большая проблема. Мы хотим помогать людям не только с восстановлением волос, но и вернуть им с помощью этого прежнюю уверенность. Все хотят иметь привлекательную внешность и производить хорошее впечатление. Я могу считать себя примером. Хотя у меня, надеюсь, проблем с волосами не будет», — сказал Роналду на открытии центра.

Роналду прожил в Испании девять лет за время выступления за мадридский «Реал».