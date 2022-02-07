Португалия: Роналду первым достиг 400 млн подписчиков в Instagram

Понедельник, 07 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: Роналду первым достиг 400 млн подписчиков в Instagram

Футболист достиг отметки в 400 млн подписчиков, став самым популярным человеком в Instagram.

6 февраля, всего через день после празднования 37-летия, Криштиану Роналду поднялся до нового уровня, прежде недостижимого в социальных сетях.

Роналду уже был самым популярным человеком в социальной сети, когда в сентябре 2021 года достиг 237 млн подписок, но с тех пор это число растет, увеличившись еще на 163 млн за последние шесть месяцев.

За португальцем следуют американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая 13 января стала самой популярной женщиной в Instagram с 309 млн подписчиков, и аргентинский футболист Лео Месси, замыкающий тройку лидеров с 306 млн подписчиков.

Личный профиль Криштиану Роналду насчитывает в общей сложности 3242 публикации, каждая из которых получает в среднем 10 млн «лайков», несмотря на то, что игрок подписан только на 500 пользователей.

В последней публикации игрока «Манчестер Юнайтед» можно увидеть фото, на котором он и его партнерша Джорджина Родригес празднуют день рождения Роналду.

В прошлом году компания Hopper HQ, специализирующаяся на социальных сетях, подсчитала, что только благодаря Instagram - помимо сотрудничества с брендами, которые он продвигает на платформе, - бывший игрок «Реала» зарабатывает 1,6 млн долларов (почти 1,4 млн евро) за каждую его публикация, которой делится другой пользователь.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)