​Португалия: Роналду поцеловал партнера по сборной

Роналду взял 22-летнего полузащитника за косички и поцеловал их. Соответствующее видео появилось в Twitter.

В сентябре сборной Португалии предстоит провести два матча отбора на Евро-2020. Сначала португальцы сыграют на выезде с Сербией (7 сентября), а затем отправятся в гости к команде Литвы (10 сентября), пишет euro-football.ru.

После двух сыгранных матчей отбора «европейские бразильцы» имеют в своём активе два очка – они разошлись миром с Украиной (0:0) и Сербией (1:1).