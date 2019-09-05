​Португалия: Роналду поцеловал партнера по сборной

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

​Португалия: Роналду поцеловал партнера по сборной

Криштиану Роналду во время тренировки национальной команды решил поцеловать своего партнёра Ренату Саншеша.

Роналду взял 22-летнего полузащитника за косички и поцеловал их. Соответствующее видео появилось в Twitter.

В сентябре сборной Португалии предстоит провести два матча отбора на Евро-2020. Сначала португальцы сыграют на выезде с Сербией (7 сентября), а  затем отправятся в гости к команде Литвы (10 сентября), пишет euro-football.ru.

После двух сыгранных матчей отбора «европейские бразильцы» имеют в своём активе два очка – они разошлись миром с Украиной (0:0) и Сербией (1:1).

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