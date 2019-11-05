Португалия: Роналду поддержал получившего тяжелую травму Гомеша

В концовке матча форвард столичного клуба Сон Хын Мин сфолил на португальце, после чего тот неудачно упал на газон и врезался защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. В результате Гомеш получил перелом ноги, пишет gazeta.ru.

«Скорейшего выздоровления, Андре! Вернешься еще сильнее. Крепко обнимаю», — написал Роналду в сториз в Instagram.