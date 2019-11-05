Португалия: Роналду поддержал получившего тяжелую травму Гомеша

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду поддержал получившего тяжелую травму Гомеша

Криштиану Роналду поддержал Андре Гомеша, получившего перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма».

В концовке матча форвард столичного клуба Сон Хын Мин сфолил на португальце, после чего тот неудачно упал на газон и врезался защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. В результате Гомеш получил перелом ноги, пишет gazeta.ru.

«Скорейшего выздоровления, Андре! Вернешься еще сильнее. Крепко обнимаю», — написал Роналду в сториз в Instagram.

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