Португалия: Роналду поддержал получившего тяжелую травму Гомеша
Криштиану Роналду поддержал Андре Гомеша, получившего перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма».
В концовке матча форвард столичного клуба Сон Хын Мин сфолил на португальце, после чего тот неудачно упал на газон и врезался защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. В результате Гомеш получил перелом ноги, пишет gazeta.ru.
«Скорейшего выздоровления, Андре! Вернешься еще сильнее. Крепко обнимаю», — написал Роналду в сториз в Instagram.