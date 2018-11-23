Португалия: Роналду поддержит акцию по борьбе с насилием

Эту кампанию проводит итальянская Серия А. Известно, что на матчи 13-го тура итальянского чемпионата, которые состоятся с 24 по 26 ноября, многие футболисты выйдут на поле с красными полосками на лицах.

К кампании, название которой можно перевести как «красная карточка насилию», также присоединятся форвард «Ювентуса» Пауло Дибала и капитан «Наполи» Марек Гамшик, пишет gazeta.ru.

Стоит отметить, что сам Роналду обвиняется в изнасиловании. Жительница США обвиняет футболиста насилии, которое тот совершил в 2009 году.