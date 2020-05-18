Португалия: Роналду показал ролик о своей карьере

В ролике говорится, что футболист раньше играл для сотен, тысяч, миллионов людей, однако в период пандемии коронавируса, он, как и все на планете, «играет» за все человечество.

«Сегодня мы играем не за трофей. Мы играем за нечто большее», — подписал пост Роналду.

35-летний Роналду выступал за лиссабонский «Спортинг» (31 матч, 5 голов), «Манчестер Юнайтед» (292 матча, 118 голов), мадридский «Реал» (438 матчей, 450 голов) и «Ювентус» (75 матчей, 53 гола). Помимо этого, 35-летний нападающий провел 164 матча и забил 99 голов за сборную Португалии, пишет metaratings.ru.

На данный момент Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов и имеет в своем активе пять «Золотых мячей». В составе сборной Португалии он становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.