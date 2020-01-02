Португалия: Роналду показал снимки романтичной встречи Нового года

На них он представлен в паре с любимой — красавицей Джорджиной Родригес.

С Новым годом, моя любовь! Пусть 2020 год для всех будет годом любви, здоровья, мира и успехов, — говорится в сообщении Роналду, которое он разместил под снимками на своей странице в Instagram.

Футболист также опубликовал снимки со своей семьёй, отметив, что всегда приятно вернуться домой, пишет news.ru.

Джорджина Родригес, родившая в 2017 году Роналду дочь, тоже поделилась снимками с праздника. Свои фотографии со звездой мирового футбола она подписала словами: «Здоровья и любви всем!»