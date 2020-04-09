Португалия: Роналду показал тренировку с Джорджиной

На видео, которое футболист опубликовал на своей странице в социальной сети, Роналду проводит беговые упражнения во дворе своего дома со своей супругой Джорджиной Родригес, пишет metaratings.ru.

В нынешнем сезоне португальский форвард «Ювентуса» провёл за клуб 32 матча, забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи.