Португалия: Роналду попал в скандал на вручении премий MTV

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду попал в скандал на вручении премий MTV

Криштиану Роналду незадолго до второго матча с "Локомотивом" в Лиге чемпионов угодил в щекотливую ситуацию из-за бывшей подружки.

Роналду со своей невестой Джорджиной Родригес, о которой РИА Новости писали ранее, посетил в Севилье церемонию вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards, где встретил свою бывшую девушку Риту Перейру.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" принялся мило болтать с Перейрой, вспомнив о Джорджине лишь спустя несколько минут, после чего представил девушек друг другу. По словам присутствующих, невеста футболиста была крайне огорчена сложившейся ситуацией, устроив Криштиану сцену ревности, пишет РИА Новости.

37-летняя Рита Перейра является одной из самых популярных моделей и актрис в Португалии. Ее аккаунт в Instagram насчитывает почти 1,3 миллиона подписчиков. Девушка состоит в отношениях с французским баскетболистом Гийомом Лалюнгом, выступающим в Португалии за "Эшторил". В 2018 году у пары родился сын, которого они назвали Лоно.

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