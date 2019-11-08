Португалия: Роналду попал в скандал на вручении премий MTV

Роналду со своей невестой Джорджиной Родригес, о которой РИА Новости писали ранее, посетил в Севилье церемонию вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards, где встретил свою бывшую девушку Риту Перейру.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" принялся мило болтать с Перейрой, вспомнив о Джорджине лишь спустя несколько минут, после чего представил девушек друг другу. По словам присутствующих, невеста футболиста была крайне огорчена сложившейся ситуацией, устроив Криштиану сцену ревности, пишет РИА Новости.

37-летняя Рита Перейра является одной из самых популярных моделей и актрис в Португалии. Ее аккаунт в Instagram насчитывает почти 1,3 миллиона подписчиков. Девушка состоит в отношениях с французским баскетболистом Гийомом Лалюнгом, выступающим в Португалии за "Эшторил". В 2018 году у пары родился сын, которого они назвали Лоно.