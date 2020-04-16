Португалия: Роналду посетил музей своей первой команды

В этой команде пятикратный обладатель «Золотого мяча» начинал профессиональную карьеру в 1995 году.

-Криштиану Роналду недавно посетил музей нашего клуба, где у него была возможность увидеть трофеи и посетить отдел, посвященный его времени в «Насьонале». Также он подписал книгу почета, — говорится в Instagram-аккаунте клуба из Фуншала.

-Всегда хорошо вернуться домой, — сказал Роналду.

Напомним, что 35-летний форвард улетел домой на Мадейру в период приостановки сезона из-за пандемии коронавируса, пишет news.sportbox.ru.

Португалец провел несколько тренировок на стадионе «Насьонала».