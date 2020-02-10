Португалия: Роналду превратили в гигантского «Железного человека»

В частности, нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду превратили в гигантского «Железного человека», сообщает Sky Sport. Стоит отметить, что рядом красуется надпись «Идол», пишет sport24.ru.

Гости карнавала активно делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями с гигантской копией Роналду.