Португалия: Роналду превратили в гигантского «Железного человека»

Понедельник, 10 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: Роналду превратили в гигантского «Железного человека»

В итальянском Виареджо в настоящее время проходит традиционный карнавал, в рамках которого многих известных людей представили в гигантских образах.

В частности, нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду превратили в гигантского «Железного человека», сообщает Sky Sport. Стоит отметить, что рядом красуется надпись «Идол», пишет sport24.ru.

Гости карнавала активно делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями с гигантской копией Роналду.

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