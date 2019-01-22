Португалия: Роналду приговорен к 23 месяцам тюрьмы

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду приговорен Провинциальным судом Мадрида к 23 месяцам лишения свободы и штрафу 19 млн евро по делу о неуплате налогов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Португалец признан виновным в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 год в размере 5,7 млн евро.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» минувшим летом.