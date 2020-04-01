Португалия: Роналду продадут из-за коронавируса

Об этом 30 марта сообщило издание A Bola.

Финансовые проблемы клуба связаны с пандемией коронавируса. В «Ювентусе» рассматривают три варианта выхода из кризиса, одним из которых может стать продажа португальского форварда в зарубежный клуб, пишет «Газета.ру». Сумма трансфера футболиста оценивается в €70 млн. Еще одним вариантом может стать продление контракта Роналду на год, однако в этом случае его зарплату существенно сократят. В третьем случае Роналду останется в «Ювентусе» до 2022 года, когда заканчивается срок его действующего соглашения.

Как пишет РИА Новости, Роналду и другие футболисты туринского клуба согласились пойти на сокращение зарплаты, чтобы облегчить финансовое бремя клуба.

В текущем сезоне 35-летний Роналду в 32 матчах за «Ювентус» в различных турнирах забил 25 голов. 26 марта СМИ сообщили о желании Роналду покинуть «Ювентус». Футболистом заинтересовались французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Обе команды уже сделали ему предложения.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, началась в декабре в китайском городе Ухане и распространилась на другие страны. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Китае, Италии, а также в Иране и Южной Корее. 15 марта СМИ сообщили о планах Роналду отдать отели под больницы из-за COVID-19. Спортсмен собирается сделать это бесплатно, выплачивать зарплату медработникам он также будет из своих средств.

По данным Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в Италии достигло более 101 тыс. человек, 11,5 тыс. скончались. Страна находится на втором месте по уровню заболеваемости после США.