Португалия: Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии

Понедельник, 04 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прогулялся с сыном по родному острову.

Спортсмен опубликовал фото с прогулки в своём Instagram.

«Исследую мой остров в лучшей компании», - подписал снимок Роналду.

Итальянская футбольная Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса, после чего Роналду отправился на родину, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что Роналду может быть причастен к появлению в прессе информации о повторном заражении коронавирусом своего партнёра по команде Пауло Дибалы.

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