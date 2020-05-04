Португалия: Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии

Спортсмен опубликовал фото с прогулки в своём Instagram.

«Исследую мой остров в лучшей компании», - подписал снимок Роналду.

Итальянская футбольная Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса, после чего Роналду отправился на родину, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что Роналду может быть причастен к появлению в прессе информации о повторном заражении коронавирусом своего партнёра по команде Пауло Дибалы.