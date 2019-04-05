Португалия: Роналду проиграл суд немецкому журналу

Как сообщает L’Equipe, он проиграл суд немецкому изданию Spiegel.

Как известно, в течение нескольких лет Криштиану боролся с судебными инстанциями Испании, пытаясь защитить свое доброе имя и доказать, что он не скрывал свои доходы от налоговых служб. В какой-то момент в Spiegel появился ряд статей, в которых подробно рассказывалось, как именно португалец уклонялся от уплаты налогов. Это и послужило причиной иска со стороны футболиста, пишет rg.ru.

В начале 2017 года Гамбургский районный суд встал на сторону Роналду, обязав Spiegel временно удалить эти материалы с сайта издания. Однако ключевым здесь было именно слово "временно" - поскольку основной процесс по делу Криштиану продолжался, и в ситуации со скандальными публикациями точка должна была быть поставлена только после решения суда Мадрида о налогах.

Чем все закончилось, мы прекрасно знаем: футболист был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, приговорен к условному двухлетнему тюремному сроку и штрафу в 18,8 млн евро. В связи с этим его адвокаты были вынуждены отозвать иск к Spiegel, и теперь на сайте популярного еженедельника вновь появились эти статьи.

"После более чем двух лет молчания мы представляем читателям материалы, в которых раскрывается один из крупнейших в истории футбола скандалов", - сказано в сообщении издания.