Португалия: Роналду прокомментировал полученную награду

Четверг, 23 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду прокомментировал полученную награду

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался относительно полученной награды лучшему футболисту сезона-2018/2019 в чемпионате Италии.

34-летний португальский игрок перебрался в «Ювентус» летом прошлого года из мадридского «Реала». Сумма покупки составила 117 млн евро. В этом сезоне он вышел на поле в 31 встрече Серии А, оформив 21 гол, а также отдав восемь результативных передач, пишет gazeta.ru.

«Чемпион Англии, Испании и Италии. Лучший игрок в Англии, Испании и Италии. И это не предел, пока жива мечта!» – гласит подпись к фотографии нападающего с наградой в инстаграме.

«Ювентус» досрочно завоевал трофей чемпионата Италии. В Лиге чемпионов черно-белые вылетели на стадии четвертьфинала, уступив голландскому «Аяксу».

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