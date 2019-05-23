Португалия: Роналду прокомментировал полученную награду

34-летний португальский игрок перебрался в «Ювентус» летом прошлого года из мадридского «Реала». Сумма покупки составила 117 млн евро. В этом сезоне он вышел на поле в 31 встрече Серии А, оформив 21 гол, а также отдав восемь результативных передач, пишет gazeta.ru.

«Чемпион Англии, Испании и Италии. Лучший игрок в Англии, Испании и Италии. И это не предел, пока жива мечта!» – гласит подпись к фотографии нападающего с наградой в инстаграме.

«Ювентус» досрочно завоевал трофей чемпионата Италии. В Лиге чемпионов черно-белые вылетели на стадии четвертьфинала, уступив голландскому «Аяксу».