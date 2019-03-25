Португалия: Роналду расписался на футболке своего бывшего клуба

Понедельник, 25 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду расписался на футболке своего бывшего клуба

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду дал автограф болельщику, оставив подпись на футболке мадридского «Реала».

Перед этим португальский форвард шутливо узнал, нет ли у фаната экипировки его нынешнего клуба, пишет gazeta.ru.

«А формы «Ювентуса» у тебя нет?» — улыбнулся Роналду.

Футболист играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе испанской команды он участвовал в общей сложности в 486 играх во всех турнирах и оформил 475 голов. Португалец является лучшим бомбардиром в истории «сливочных». Летом 2018 года он перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.

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