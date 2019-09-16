Португалия: Роналду расплакался после ролика со своим умершим отцом

Понедельник, 16 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду расплакался после ролика со своим умершим отцом

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, увидев кадры со своим покойным отцом.

На записи папа футболиста, умерший в 2005 году в возрасте 52 лет от печёночной недостаточности, рассказывает, как гордится достижениями сына.

Я никогда не видел этих кадров. Я никогда не видел этих кадров. Невероятно, — сказал Криштиану во время интервью с Пирсом Морганом, вытирая слёзы.

Спортсмен признался, что не ожидал, что будет плакать во время беседы с журналистом, пишет news.ru.

Я не знал моего отца на 100%. Он был пьяницей. Я никогда с ним нормально не общался. Было тяжело, — отметил Роналду.

Когда умер отец, футболисту было 20 лет. Жозе Диниш Авейру не застал рождения четырёх детей Криштиану и ключевые моменты его карьеры.

Интервью с Роналду выйдет на британском телеканале ITV вечером 17 сентября.

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