Португалия: Роналду рассказал о сложностях в итальянском футболе

Среда, 13 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду рассказал о сложностях в итальянском футболе

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своей жизни в Италии.

По словам футболиста, он не скучает по Испании и на родину его также не тянет. Он подчеркнул, что хорошо адаптировался в новой для себя стране, пишет news.ru.

Кроме того, Роналду поделился впечатлениями от итальянской серии А. Он сравнил лигу с чемпионатами Англии и Испании, где выступал ранее.

"Думаю, сложнее всего забивать действительно в Италии. Я не ожидал, что итальянская лига будет столь сильной", — цитирует его Football Italia.

Форвард добавил, что итальянские клубы лучше обороняются.

Роналду присоединился к туринцам в летнее трансферное окно. Он перешел в серию А из мадридского "Реала", где он провел девять сезонов. Также игрок защищал цвета английского "Манчестер Юнайтед" — с 2003-го по 2009 год.

В текущем сезоне португалец вышел на поле в 26 матчах чемпионата страны и забил 19 мячей.

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