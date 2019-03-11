Португалия: Роналду рассказал секрет своего футбольного долголетия

Слова Роналду, сказанные в эфире Juventus TV, приводит goal.com.

«На самом деле у меня нет секретов. Просто мои преданность и страсть к футболу. Мне нравится играть в футбол больше, чем что-либо другое. Я наслаждался им в Португалии, Англии и Испании, а теперь счастлив забивать и приносить пользу команде в Италии», — рассказал португалец.

Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», а перед началом текущего сезона перешел в «Ювентус». Нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пишет 360tv.ru.

В составе «Реала» Роналду 450 голов в 438 матчах и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Роналду сохраняет результативность и в «Ювентусе» — на его счету 21 гол и 12 голевых передач в 33 играх за туринцев во всех соревнованиях.