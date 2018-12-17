Португалия: Роналду рекламирует коноплю

Понедельник, 17 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: Роналду рекламирует коноплю

Во Франции нашли полкило конопли с изображением Роналду.

Полицейские французского Марселя задержали наркоторговца с необычной партией конопли.

Как информирует 20 Minutes, во время обыска у преступника было обнаружено пять пакетов конопли с изображением нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Вес содержимого составил 517 граммов.

Фотография находки опубликована в твиттер-аккаунте BeFoot, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в чемпионате Италии.

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