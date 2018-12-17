Португалия: Роналду рекламирует коноплю

Полицейские французского Марселя задержали наркоторговца с необычной партией конопли.

Как информирует 20 Minutes, во время обыска у преступника было обнаружено пять пакетов конопли с изображением нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Вес содержимого составил 517 граммов.

Фотография находки опубликована в твиттер-аккаунте BeFoot, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в чемпионате Италии.