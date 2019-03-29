Португалия: Роналду рискует пропустить матч с «Аяксом»

Пятница, 29 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Роналду рискует пропустить матч с «Аяксом»

Участие Криштиану Роналду в матчах с "Миланом" и "Аяксом" под вопросом.

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, получивший повреждение ноги в матче Евро-2020 против сборной Сербии, прошел два подряд медицинских обследования и, по словам врачей, может пропустить из-за лечения травмы от 15 до 25 дней.

После того, как 34-летний Криш вернулся из сборной в "Юве", он получил разрешение от руководства чемпионов Италии на прохождение консультации врачей в Барселоне по поводу своей травмы. Как напоминает Football Italia, предварительно Роналду была диагностирована незначительное повреждение мышц-сгибателей правого бедра.

Однако и медики в столице Каталонии, и затем их коллеги в Турине, которые проводили повторное обследование, сообщили, что лечение, скорее всего, затянется как минимум на две недели. Таким образом португалец точно не сыграет за "Старую синьору" в Серии "А" против "Эмполи" и "Кальяри". Вопрос участия Криштиану Роналду в матче с "Миланом" и во встрече с голландским "Аяксом" в Лиге чемпионов остается под вопросом, пишет vesti.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья