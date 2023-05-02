Португалия: Роналду - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

В эту сумму входят зарплата, призы и бонусы в клубе, а также спонсорство и доходы от рекламы.

Португальский нападающий Криштиану Роналду в настоящее время является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, опережая Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, на подиуме, состоящем только из футболистов, объявил 2 мая североамериканский журнал Forbes.

По данным издания, Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии и в настоящее время игрок «Аль-Насра» в Саудовской Аравии, ежегодно получает 123 млн евро.

Сразу за португальцем идет Лионель Месси, чемпион мира из сборной Аргентины и нападающий «ПСЖ» со 118 млн евро.

За ним следует француз Килиан Мбаппе, игрок ПСЖ, со 109 млн евро.

Леброн Джеймс со 108 млн евро едва не поднялся на подиум и является самым богатым баскетболистом в топ-10, опередив Стивена Карри, занявшего восьмое место с 90 млн евро), и Кевин Дюрант, 10-й, с 80 млн евро.

Даже не играя, уже ушедший на пенсию Роджер Федерер, забросивший теннис в прошлом году, фигурирует в этом списке на девятом месте с заработком 86 млн евро в год.