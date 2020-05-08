Португалия: Роналду сделал матери подарок за 100 тысяч евро
В Португалии отмечают День матери в первое воскресенье мая.
По этому случаю футболист Криштиану Роналду сделал своей маме необычный подарок.
Спортсмен презентовал ей автомобиль Mercedes, стоимость которого составляет от 90 до 100 тысяч евро.
Растроганная женщина так подписала фотографию в соцсетях: «Спасибо моим детям за подарки, которые я сегодня получила. С Днем матери!».
Известно, что спортсмен очень трепетно относится к матери и всячески балует ее. Этот раз тоже не стал исключением.
Роналду продублировал поздравление и в собственном Instagram. Он посвятил его двум женщинам: маме и своей невесте Джорджине Родригес, пишет radiokp.ru.
Напомним. что такой же дорогостоящий подарок недавно сделал и российский футболист Дмитрий Тарасов. На 26-летие он подарил своей жене Анастасии Костенко новенький автомобиль: белый Porsche Cayenne.
Недавно сообщалось о том, что мать футболиста попала в больницу из-за кровоизлияния в мозг. Роналду прервал участие в Кубке Италии и прилетел к ней на частном самолете вместе со своей невестой и старшим сыном. К счастью, в скором времени состояние женщины нормализовалось. Как мы видим, мама спортсмена уже прекрасно выглядит и отлично чувствует себя.
В начале марта Криштиану Ронадлу был вынужден отправиться на карантин после того, как у одного из игроков в его команде «Ювентус» Даниеля Ругани тест оказался положительным на коронавирус.