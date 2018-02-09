Португалия: Роналду - «Сейчас я не могу делать то, что делал в 20 лет»

Нынешний сезон Роналду проводит не на своем привычном высочайшем уровне - он забил лишь 8 мячей в 17 матчах Ла Лиги, пишет football.ua.

«На личностном уровне, у меня сейчас все просто фантастически. Семья растет, а я очень счастлив», - рассказал Роналду GQ.

«На профессиональном уровне я выдал два очень хороших сезона, выигрывая титулы с клубом и сборной. Я чувствую, что еще годами могу выступать на высочайшем уровне».

Вместе с тем, Роналду признает, что его физическое состояние уже не то, что раньше.

«Жизнь - это постоянные вызовы, как ни крути. Это очень интересно, особенно в случае со спортсменами. Я стараюсь быть на пике формы, потому что в моей профессии это очень важно. Мне нужно быть готовым на 100%, я очень серьезно отношусь к делу».

«Сейчас я не делаю то же, что делал 10 лет назад. Чтобы удерживаться на высочайшем уровне, приходится идти на жертвы».

«Я сейчас не могу делать то, что делал в 20 лет. Нужно искать баланс. Даже маленькие детали делают разницу».

Реал в этом сезоне сохраняет шансы лишь на победу в Лиге чемпионов, где команде предстоит встретиться с ПСЖ в 1/8 финала турнира.